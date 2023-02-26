اليوم السابع
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الأحد، 26 فبراير 2023 05:17 م
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حصاد الوزارات.. الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون لو انخفض عالميا

الأحد، 26 فبراير 2023 05:04 م
حصاد الوزارات.. الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون لو انخفض عالميا السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب محمود راغب

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الأحد، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

 

الزراعة: 1250 جنيها سعر أردب القمح ليس نهائيا وملتزمون به إذا انخفض السعر عالميا

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