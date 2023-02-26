تعاون بين الزراعة والرى لتوفير المياه وتبطين الترع فى الإسماعيلية.. صور

تم اليوم عقد اجتماع مشترك بين قيادات مديريات الزراعة والرى بالإسماعيلية، بمقر مديرية الرى بالإسماعيلية، لمواجهة التحديات المائية الحالية، ولبحث خطة تطوير منظومة الرى وتبطين الترع، في المناطق التى تعانى من نقص المياه.

وحضر الاجتماع المهندس السيد الجوهرى رئيس الاداره المركزيه للموارد المائية والرى لمحافظات القناة ووفد من مديرية زراعة من ادارتى البساتين والاراضى والمياة المهندس نبيل مليكة مدير عام البساتين، والمهندس طارق جاد مدير ادارة الاراضى، والمياة والمهندس محمد عبد الدايم رئيس قسم الفاكهة، وذلك للتنسيق لاوليات العمل فى تأهيل الترع لتحويل نظم الرى التقليدية إلى الرى الحديث.

وصرح المهندس نبيل مليكة انه تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ أعمال المشروعات القومية ومنها تأهيل الترع المتعبة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وفقاً للبرنامج الزمنى المحدد، ومنها تفقد أعمال المشروعات المنفذة فى محافظالإسماعيلية والاعمال الجارية تساهم بشكل كبير فى تحسين جودة المياه والحفاظ على جوانب الترع وتحسين البيئة من خلال زراعة بعض الأشجار ومنع إلقاء المخلفات وتوفير مياه الرى للمزارعين حسب احتياج النباتات.

وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشاكل توصيل المياه فى نهايات الترع، وتحقيق العدالة فى توزيع المياه وزيادة الإنتاجية الزراعية، كما يعمل على تقليل تكلفة الصيانة وإزالة الحشائش الدورية للترع.