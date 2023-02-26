اليوم السابع
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انطلاق فاعليات اليوم العربى للاستدامة بمقر الجامعة العربية

الأحد، 26 فبراير 2023 10:19 ص
انطلاق فاعليات اليوم العربى للاستدامة بمقر الجامعة العربية الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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انطلقت اليوم الأحد فعاليات اليوم العربي للاستدامة، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك بمشاركة الأمين العام أحمد أبو الغيط، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد.
 
وترتكز الفاعليات على تعزيز المجتمع العربي الناشئ، لريادة الاعمال، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
 
ويهدف اليوم العربي للاستدامة إلى أن يكون محركاً إعلامياً تركز من خلاله المنطقة العربية على التوعية بمفاهيم الاستدامة وانجازات الدول العربية وأصحاب المصلحة المختلفين في تحقيق الأهداف الأممية من أجل رفاه الشعوب العربية، كما يلقي الضوء على أهداف التنمية المستدامة وغاياتها وسبل خلق مناخ عربي داعم لها.
 
ويشارك في الاحتفال عدد من ممثلي الحكومات العربية ورؤساء الهيئات الرسمية والخاصة وممثلي منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام .
 
وسيتم تكريم عدد من أبرز الشخصيات العربية العاملة في مجالات التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
 
 
 

الجامعة العربية

اليوم العربي للاستدامة

أحمد أبو الغيط

هالة السعيد

التنمية المستدامة



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