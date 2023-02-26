النقل تنفذ برنامجا للتوعية بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعى الصحى

كتب سيد الخلفاوى

وجه المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وحدة تكافؤ الفرص بوزارة النقل بتفعيل دورها وانخراطها بشكل أكبر في تحقيق خدمة للعاملين برفع الوعى الصحى وتنفيذ العديد من برامج التوعية ذات العلاقة بمحاور الارتقاء بالأسرة المصرية ورفع الوعى الصحى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى للسيدات العاملات داخل وزارة النقل والجهات التابعة فى ضوء المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى عام 2021 والذى يهدف إلى جودة حياة المواطن والأسرة المصرية بشكل عام من خلال ضبط النمو السكانى و الارتقاء بالاسرة المصرية وصحة المرأة المصرية بوجه خاص وذلك بتقديم تيسيرات الوصول إلى ( خدمات الصحة الإنجابية) .

وتم التنسيق مع الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو وعليه فقد وجه المهندس على الفضالى العضو المنتدب التنفيذى للشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو بالعمل على تنظيم الندوة التوعوية داخل قاعة الإجتماعات بمحطة مترو الخلفاوى بالخط الثانى حيث تم إستقبال ما يزيد عن 85 من السيدات والأنسات العاملات والعاملين بشركة المترو و هيئة السكة الحديد و شركة الخدمات المتكاملة للسكك الحديدية المشاركين للإستفادة من الندوة التوعوية الخاصة بصحة المرأة ووسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بهدف تثقيف المرأة و التوعية عن الشائعات الخاطئة و تصحيح المفاهيم للحفاظ على صحة الأم و الجنين أثناء الحمل.

حيث سبق وتم التعاون مع قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان و المجلس القومى للمراة والقائمين على برنامج الصحة الانجابية بوزارة الصحة وتم تقديم ورشة عمل عن الصحة الانجابية والقاء محاضرات على مجموعة من العاملات بوزارة النقل (30 ) عاملة عن الهيئات والشركات التابعة بهدف رفع الوعى بالصحة المرأة بوجه عام والصحة الانجابية بوجه خاص وإعداد فريق عمل من وزارة النقل يكون لديه القدرة على إلقاء هذه المحاضرات التوعوية على كل الجهات التابعة لوزارة النقل.

تم اختيار نخبة منتقاه من العاملات وعددهم (7) موظفة لتوصيل الرسائل التوعية بالصحة الانجابية على الهيئات والشركات التابعة وتم تركيز التدريب تحت اشراف الطبيبة / فيروز سليم من شركة المركز الطبى - رئيسة قسم النساء والولادة.

قام المحاضرون بمناقشة عدة موضوعات أهمها لماذا تنظيم الأسرة و التعرف على مختلف وسائل تنظيم الأسرة وأيضا رسائل التنظيم ما بعد الولادة و وشرح أهم الشائعات المتداولة حول تنظيم الأسرة و أيضا التعريف بالخدمات المقدمة للمرأة بوحدات و مراكز وزارة الصحة ونظام وأدوات المتابعة المستمرة .

كما أشرفت على شرح المادة العلمية السيدة الدكتورة فيروز سليم رئيس قسم النساء والتوليد بمستشفى السكة الحديد، لنشر الوعى الصحى للمرأة وأن مثل هذه الحملات التوعوية تتيح التواصل مع السيدات العاملات بمختلف الجهات التابعة لوزارة النقل و أن هناك خطة مستقبلية لتنظيم العديد من الندوات التوعوية الخاصة بصحة المرأة والوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

واختتمت الورشة بطرح العديد من التساؤلات الخاصة بالصحة الانجابية من العاملات والتى اجابت عن جميعها الدكتورة فيروز سليم

ووعدت رئيسة وحدة تكافؤ الفرص بالعمل الدؤوب لتحضير العديد من ورش العمل القادمة التى تهم المرأة المصرية والتى تحتاجها للارتقاء بالعاملة المصرية .