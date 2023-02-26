اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 فبراير 2023 02:40 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

السلع الغذائية واللحوم تتصدران معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات 30%.. التفاصيل

الأحد، 26 فبراير 2023 02:00 ص
السلع الغذائية واللحوم تتصدران معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات 30%.. التفاصيل معارض أهلا رمضان
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر معارض أهلا رمضان، فى استقبال المواطنين بالعديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بأسعار مخفضة.

وتطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وكذلك  استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وشهدت معارض "أهلا رمضان" إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة المحلية وأيضا المجمدة البرازيلي ، حيث تطرح بأسعار أقل من الأسواق بنسب تصل 30% كما وفرت وزارة التموين اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.


التموين

معارض اهلا رمضان

تخفيضات اهلا رمضان

أسعار السلع الغذائية

أسعار اللحوم والدواجن

أسعار الدواجن

أسعار اللحوم



الموضوعات المتعلقة

5 معارض "أهلا رمضان" تفتح أبوابها لمواطنى الجيزة بتخفيضات تصل لـ30%

السبت، 25 فبراير 2023 02:00 ص

خارطة معارض "أهلا رمضان" فى محافظة الجيزة.. اعرف الأقرب لمنزلك

السبت، 25 فبراير 2023 09:00 ص

إقبال كبير من المواطنين على شراء الدواجن البرازيلى المجمدة بمعارض أهلا رمضان

الجمعة، 24 فبراير 2023 10:56 ص

تحسن الحالة الصحية لبطلة رفع الأثقال "نهلة رمضان" بالإسكندرية

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:03 م

"التموين": استيراد الدواجن البرازيلى منذ سنوات عديدة وقت ما كان الكيلو بـ 7 جنيهات.. طرح الدواجن بسعر 65 جنيها في المجمعات الاستهلاكية ومعارض "أهلا رمضان".. والمواد الغذائية: إقبال كبير على الشراء بسبب الجودة

الجمعة، 24 فبراير 2023 03:06 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة