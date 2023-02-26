السلع الغذائية واللحوم تتصدران معارض "أهلا رمضان" بتخفيضات 30%.. التفاصيل

كتب مدحت وهبة

تستمر معارض أهلا رمضان، فى استقبال المواطنين بالعديد من المحافظات لتوفير السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وطرحها بأسعار مخفضة.

وتطرح وزارة التموين السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق وكذلك استمرار صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات والدفعة السادسة من الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية من منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة.

وشهدت معارض "أهلا رمضان" إقبالا كبيرا من المواطنين على شراء منتجات السلع الغذائية واللحوم والدواجن المجمدة المحلية وأيضا المجمدة البرازيلي ، حيث تطرح بأسعار أقل من الأسواق بنسب تصل 30% كما وفرت وزارة التموين اللحوم الطازجة والمجمدة وأيضا الدواجن والخضراوات والفاكهة بكميات كبيرة وذات جودة بفروع الشركات التابعة لتلبية احتياجات المواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، كما تتيح أيضا كل السلع الغذائية وغير الغذائية ضمن سلع فارق نقاط الخبز، التى يتم صرفها لأصحاب البطاقات التموينية مجانا مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز.

وتحرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، على توفير السلع بمنافذ المجمعات الاستهلاكية ومعارض"أهلا رمضان" بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين.