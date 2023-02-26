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الرئيس السيسي: الإرهاب كان يعوق حياة الناس بسيناء وليس التنمية فقط

الأحد، 26 فبراير 2023 11:28 ص
الرئيس السيسي: الإرهاب كان يعوق حياة الناس بسيناء وليس التنمية فقط الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لبعض رؤساء الشركات المنفذة لبعض الأعمال والمشروعات في سيناء، خلال متابعته خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، بمدينة الإسماعيلية، قائلا: "أنا بشكركم إنكم بتشتغلوا في ظروف صعبة، ولو قلنا لبعضكم أتكلم عن الحوادث والعواقب اللي حصلت، كتير، اللي اتخطف قريبه واللي اتحرقت له معدات وحذر من عدم استكمال المشروعات".

أضاف الرئيس السيسي، أن الإرهاب كان يعوق حياة الناس وليس التنمية فقط، متابعا: "بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا والإرهاب اللي كان موجود وكان يعيق حياة الناس، لأن لو مفيش أمان، الناس مش هتعرف تعيش حتى لو عايشه، والحمد لله اللي تحقق بفضل الله والجيش والشرطة وأبناء سيناء".


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