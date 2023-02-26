الاكتئاب الشديد وخاصة بعد الولادة.. تعرف على أغرب أنواع الاكتئاب

كتبت فاطمة ياسر

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الإصابة ب الاكتئاب ، فهو من الاضطرابات النفسية الشائعة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم أنواع الإكتئاب الغريبة وذلك وفقًا لموقع "healthline".

الاكتئاب الشديد يستمر هذا النوع لمدة أسبوع، ويعاني المريض خلاله من مجموعة أعراض عرضية كفقدان أو زيادة الوزن وعدم القدرة على النوم والتعب والقلق والتوتر وقلة الاهتمام بالأنشطة اليومية وضعف التركيز، وتختفي الأعراض بعد مرور الأسبوع.

الاكتئاب المستمر إذا ظل المريض مصابًا بالاكتئاب لمدة عامين أو أكثر، فهذا يعني أنه يعاني من الاكتئاب المستمر ويصاحبه العديد من الأعراض المحذرة ومنها عدم الرغبة في ممارسة الحياة أو التعامل مع البشر، وتغير الشهية، واليأس والإحباط، واضطرابات في النوم.

الاكتئاب الموسمي تغير الفصوليعد هو السبب للإصابة بهذا النوع، و تحديدا في فصل الشتاء، ويرجع السبب إلى نقص فيتامين د بالجسم، ما يؤدي إلى تقلب المزاج والشعور بالقلق والتوتر.

اكتئاب ما بعد الولادة تتعرض بعض النساء لهذا النوع من الإكتئاب، ويكون عادة بعد الولادة بعدة أسابيع أو أشهر، وتشمل أعراضه "البكاء والقلق والتوتر"، ويمكن علاجه بتناول مضادات الاكتئاب، ومع ضرورة حصول الأم على الدعم المعنوي من المحيطين بهاوخاصة الزوج.