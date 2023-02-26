الاكتئاب الشديد وخاصة بعد الولادة.. تعرف على أغرب أنواع الاكتئاب

يعاني نسبة كبيرة من الأشخاص من الإصابة بالاكتئاب، فهو من الاضطرابات النفسية الشائعة، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم أنواع الإكتئاب الغريبة وذلك وفقًا لموقع "healthline".
الاكتئاب الشديد وخاصة بعد الولادة.. تعرف على أغرب أنواع الاكتئابالأحد، 26 فبراير 2023 08:00 م
الاكتئاب
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