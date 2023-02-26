إنهاء إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب بنجع أبو شجرة فى سوهاج بتكلفة 8 ملايين جنيه

سوهاج ــ عمرو خلف

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج من إحلال وتجديد خطوط مياه الشرب القديمة والمتهالكة بتكلفة بلغت 8 ملايين جنيه، وذلك ضمن مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والخطة الاستثمارية للمحافظة.. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أنه تم تغيير خطوط شبكات مياه الشرب القديمة الاسبستوس بخطوط مياه بلاستيكية، وذلك لزيادة جودة المياه المنتجة وتحسين الضغوط بتلك المنطقة.

وأشار المهندس رمضان خليل رئيس قطاع المشروعات، إلى أن خطوط المياه التى تم تغييرها بأقطار وأطوال مختلفة منها قطر 4 بوصة بطول 2747 وقطر 6 بوصة بطول 3000 متر وقطر 8 بوصة بطول 1250 مترا وقطر 12 بوصة بطول 1307 أمتار، كما بلغ عدد الوصلات المنزلية الجديدة 1307، وأن تلك الأعمال تم الانتهاء منها بشوارع أبو الوفا درويش والإعدادية الجديدة وأحمد ماهر وأمين سامى وأحمد عرابى وعفيفى وحشمت والعقاد والسلطان محمود والقفاص وحارة عبد الرحيم زارع وجميع تفرعات تلك الشوارع.

كان اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، قد افتتح في وقت سابق، يرافقه "ليزلي رد"، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، المركز الإقليمي للسلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج والذي تم تأسيسه على أحدث النظم بتكلفة مليون و300 ألف جنيه، لتدريب العاملين ورفع كفائتهم وتدريبهم على التعامل مع تسرب غاز الكلور وكيفية الدخول للأماكن المغلقة وكيفية استخدام إرشادات السلامة والصحة المهنية حفاظا على حياتهم وتجنب مخاطر العمل، بحضور المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى فرع سوهاج.

كما قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح تطوير مقر الخط الساخن 125 الخاص باستقبال شكاوى العملاء والذى تم تطويره لاستقبال جميع شكاوى المواطنين وحلها فى أسرع وقت ممكن، بمتوسط 150 ألف شكوى سنويا، حيث تم إتاحة عدد من برامج الاتصال الحديثة ومنها " أفايا "، وبرنامج قواعد البيانات CMS، وخطوط الاستقبال PRI، وتوقيع شكاوى المواطنين على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS ،وربط 11 فرع للخط الساخن بكل مركز من مراكز المحافظة بالخط الساخن.