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إنقاذ مسن وسيدة وطفل عمره شهرين من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. صور

الأحد، 26 فبراير 2023 08:34 م
إنقاذ مسن وسيدة وطفل عمره شهرين من تحت أنقاض عقار الإسكندرية المنهار.. صور عمليات الإنقاذ
الإسكندرية - أحمد الزغبى

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نجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية مساء اليوم الأحد، في استخراج، رجل مسن وسيدة، وطفل عمره شهرين من تحت الأنقاض، بانهيار عقار في حارة ميدان العدوى بمنطقة الجمرك، وجاري البحث عن آخرين مفقودين أسفل العقار.

وكان قد تلقت غرفة عمليات حى الجمرك برئاسة المهندسة نهى خليفة، بلاغا يفيد بانهيار عقار بمنطقة الجمرك بحارة العدوى، وجاري البحث عن أشخاص آخرين داخل العقار .

وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية بحى الجمرك ورجال الحماية المدنية والأمن لمكان العقار ووضع الحواجز الحديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أمام العقار حفاظا على سلامة الأرواح.

وتبين أن العقار قديم وجارى البحث عن المفقودين اخرين، تحت الأنقاض وبتواجد سيارات الاسعافات لنقلهم إلى أقرب المستشفيات بوسط المدنية واتخاذ الإجراءات اللازمة .

انقاذ مواطنين من عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية
انقاذ مواطنين من عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

 

إنهيار عقار فى الجمرك بالإسكندرية
إنهيار عقار فى الجمرك بالإسكندرية

 

انهيار عقار في الجمرك
انهيار عقار في الجمرك

 

محل العقار المنهار بالجمرك
محل العقار المنهار بالجمرك

 


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