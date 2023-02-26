إنجازات فى مجال الصحة..القضاء على فيروس سى بتكلفة مسح وعلاج 4 مليارات جنيه

كتب محمود العمرى

سبتمبر 2018، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة القضاء على فيروس سى، للتوسع فى علاج المصابين بالتهاب الكبد الوبائى من خلال مبادرة وطنية لفحص أكثر من 60 مليون مواطن.

وذكرت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات، أنه قد حددت وزارة الصحة أهدافًا لفحص كل شخص في مصر يبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، باستهداف عدد السكان 62.5 مليونًا خلال غضون عام واحد وتقديم العلاج على نفقة الدولة لجميع المصابين بالمرض.

وكان قد تم العمل على التخطيط للبدء في المبادرة من مايو 2018، من خلال تقسيم الدولة إلى ثلاث مراحل فرز، يتم فحص كل منها على مدى شهرين أو ثلاثة أشهر، وتتضمن كل مرحلة من 7 إلى 11 محافظة، ومجموعة سكانية مستهدفة من 17.9 مليونًا إلى 23.3 مليونًا، وتم تقسيم المبادرة على ثلاث مراحل متتالية لمدة استمرت 7 أشهر حتى أبريل 2019 من خلال ثلاث مراحل لكافة محافظات الجمهورية بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه مسح وعلاج، وتتضمن المراحل الثلاثة.

ـ محافظات المرحلة الأولى، (الإسكندرية – البحيرة – مرسى مطروح – بورسعيد – دمياط – القليوبية – جنوب سيناء – الفيوم – أسيوط).

ـ محافظات المرحلة الثانية، (شمال سيناء – البحر الأحمر – القاهرة – الإسماعيلية – السويس – كفر الشيخ – المنوفية – بني سويف – سوهاج – الأقصر – أسوان).

ـ محافظات المرحلة الثالثة، (الوادي الجديد – الجيزة – الغربية – الدقهلية – الشرقية – المنيا – قنا).