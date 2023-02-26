إزالة مخالفة بناء بمركز أسيوط واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، على استمرار حملات الرصد والمتابعة وتنفيذ الإزالة الفورية لها، للوقوف أمام أي تعدي أو مخالفة للقانون وإزالتها فوراً قبل تفاقمها، والتصدى لهم بكل حسم دون تهاون أو تقاعس، على أن يتم متابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى، لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، مشيراً إلى الاهتمام الذي توليه الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بهذا الملف الهام وهو ما يظهر جلياً في تكلفيات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأوضح محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة مخالفة بناء للدور العاشر العلوي بحوض أبوكلام بنطاق مركز أسيوط وذلك خلال حملة برئاسة حسني درويش رئيس مركز أسيوط وإشراف شنودة موسى نائب رئيس المركز وعلاء شعبان رئيس الوحدة المحلية لقرية منقباد ومسئولي الاشغالات والتراخيص وبالتنسيق مع قوات الأمن والجهات المعنية في هذا الشأن مشيراً إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة حيال المتعدين والمخالفين للقانون لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف لافتاً إلي استمرار متابعة حدوث أي تعديات علي الأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصفة دورية بمختلف قري ومراكز المحافظة.