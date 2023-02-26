أسماء المصابين فى انقلاب ميكروباص على طريق مصر - الإسماعيلية الصحراوى

الإسماعيلية- صبرى غانم

ينشر اليوم السابع أسماء المصابين فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى.

وكان قد اصيب 8 اشخاص بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة الميكروباص التى يستقلونها على طريق مصر الإسماعيلية امام مصنع الصفدى وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء ومستشفى العاشر من رمضان لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد انقلاب سيارة ميكروباص بطريق مصر الاسماعيلية امام مصنع الصفدى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث كما تم الدفع بـ9 سيارات اسعاف الى موقع الحادث برئاسة الدكتور حسين كساب مدير فرع هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بالاشتراك مع اسعاف الشرقية و أسفر الحادث عن إصابة كلا فتحي حسن حسن بيومي 50 سنه ومقيم في الصالحية ومصاب باشتباه كسر بالفقرات العنقية وجروح متفرقه بالجسم، شيماء مكرم عبد السلام 27 سنه ومقيمه في السلام بالقاهرة ومصابه بكدمة شديدة في اليد اليسرى وكدمة بالساعد الأيمن، عباد رشدي محمد عبد السميع 40 سنه ومقيم في الحسينية ومصاب بجرح قطعي بفروه الراس طوله 4 سم،هيثم محمد سعيد فتحي 48 سنه ومقيم في الحسينيه بالشرقيه واصيب بجرح قطعي بفروه الراس طوله 3 سم تم نقلهم إلي مستشفى ابوخليفة للطوارىء.

بينما تم نقل 4 من المصابين الى مستشفى العاشر من رمضان لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين .