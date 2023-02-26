أخبار الاقتصاد اليوم.. مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعى العربى

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم الأحد 26-2-2023 أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها ، أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين.

وزير الصناعة: مصر حريصة على تحقيق التكامل الصناعى العربى

انطلقت صباح اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، فعاليات الاجتماع الثالث لـ"اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة"، والتي تضم كلاً من مصر والإمارات والأردن والبحرين، برئاسة وزراء الصناعة في الدول الأربع.

وترأس وفد مصر فى فعاليات اجتماعات اللجنة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة وذلك بحضور الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي، ويوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين، والعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وعبدالله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين، إلى جانب المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورئيس اللجنة التنفيذية عن الجانب المصرى ونظرائه من رؤساء اللجنة التنفيذية من الدول الثلاث والمهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية وممثلى القطاع الخاص من الدول الأربع، بالاضافة الى المستشار مجدى الدرينى نائب رئيس البعثة بسفارة مصر لدى الاردن ومنى عبود رئيس المكتب التجارى المصرى بالأردن .

وأكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة في كلمته حرص الدولة المصرية على تعزيز الجهود المشتركة مع كل من الإمارات والأردن والبحرين، لتحقيق التكامل الصناعي العربي، وبما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين الدول أعضاء الشراكة الصناعية التكاملية لمستويات متميزة ويعود بالنفع على شعوب الدول الشقيقة.

المشاط وبانوفا يتابعان نتائج برنامج استخدام الطاقة الشمسية فى التسخين الصناعى

استكمالًا للفعاليات التي يتم تنظيمها ضمن أسبوع الشراكة بين جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة في مصر، استهلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، مشروع استخدام ألواح الطاقة الشمسيَّة في عمليات التسخين الخاصة بالقطاع الصناعيّ المصريّ، وبرنامج الكفاءة الخاصة بطاقة المحركات الصناعيَّة، وذلك بشركة سيدي كريري للبتروكيماويات بالإسكندرية، بمشاركة اللواء محمد طاهر الشريف، محافظ الإسكندرية، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمد إبراهيم، العضو المنتدب لشركة سيدي كرير للبتروكيماويات، وأعضاء مجلس النواب وممثلي وكالات الأمم المتحدة.

ويستهدف البرنامج الذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة وجهاز شئون البيئة، تعزيز بيئة التصنيع المحلي وتوسيع نطاق أنظمة الطاقة الشمسية في عملية التسخين الصناعي، وذلك من خلال البرنامج المصرى لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية IMEEP بمنحة قيمتها 3 ملايين دولار والذى يشجع على استخدام أنظمة المحركات الموفرة للطاقة فى القطاع الصناعى ومدى الفوائد التقنية والمالية والبيئية لتحسين كفاءة الأنظمة التى تعمل بالمحرك الكهربائى (EMDS) وتسريع دخول السوق للمحركات الموفرة للطاقة بالتعاون بين جهاز شئون البيئة ووزارة الصناعة والتجارة.

رئيس مصلحة الضرائب: إنهاء الملفات الضريبية القديمة وآلية جديدة لحل المنازعات

قال مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المصلحة تبدأ عهد جديد مع المولين من خلال مزيد من التيسيرات وإنهاء المشكلات العالقة بالتزامن مع ميكنة المنظومة والتحول الرقمي، مشيرا إلي أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة حل مشكلة الملفات القديمة، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون في مجلس النواب الآن بالنسبة للملفات أقل من 10 ملايين جنيه، كما يتم أيضا دراسة لوضع قانون فيما يتعلق بالملفات فوق 10 ملايين جنيه، مؤكدا أنه خلال هذه الفترة تم عمل تعليمات بالمأموريات للتعامل مع هذه الملفات لحين صدور التشريعات .

ومن جانبه قال رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال فاعليات المؤتمر السنوي لمكتب برايس واتر هاوس كوبرز، إنه تنفيذا للتوجيهات الرئاسية وتكليفات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية، بإنهاء الملفات الضريبية القديمة فإنه يتم العمل حاليا على إعداد مشروع قانون لإنهاء الملفات الضريبية القديمة يرتكز في جوهره على قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتا إلى أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم (152) لسنة 2020، أتاح فرص كبيرة لم يحظى بها الممولون من قبل، موضحًا أن القانون يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائماً لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

طارق توفيق: شراكة أمريكية مع دول الشرق الأوسط لتسريع التحول الأخضر

كشف طارق توفيق رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، ان المجلس الاقليمي للغرف الامريكية AMChams الإقليمية يضم حاليًا أكثر من 4000 عضو من 11 دولة مختلفة وتعمل على تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين المنطقة والولايات المتحدة.

أضاف خلال كلمته في مؤتمر الغرف اليوم إن هذه الشبكة من الولايات المتحدة والشركات الإقليمية تقدم فرصًا هائلة للتعاون بين الأعضاء المقيمين في منطقة تتزايد فيها الفرص، لافتا أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن ينمو الشرق الأوسط بنحو 3٪ في عام 2023 ، لكن الحقيقة هي أنه مع تضييق الحيز المالي والنقدي في معظم الاقتصادات ، يظل الانتعاش غير منتظم.

في الوقت نفسه، تؤدي اضطرابات سلسلة التوريد العالمية، الناتجة عن عدم الاستقرار الجيوسياسي، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة بشكل غير مسبوق، إلى ضغوط تصاعدية على أسعار المستهلكين، وخاصة في اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المستوردة للطاقة.

وأشار توفيق إن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اتخذت خطوات استباقية لتعزيز الاستثمارات الخضراء، واعتماد استراتيجيات تغير المناخ، ووضع الاستدامة والطاقة النظيفة على رأس أولوياتها؛ إيمانا منا بأن استثمارات الاستدامة ستسرع من نمو الأعمال.