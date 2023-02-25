22 مشروعا خدميا بأولاد صقر فى الشرقية بتكلفة 417 مليون و294 ألف جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، أن مركز أولاد صقر يشهد تنفيذ 22 مشروع خدمي وتنموي بتكلفة مالية بلغت 417 مليون و294 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2022-2023 وذلك لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأضح أنه تم الإنتهاء من توريد وتركيب أعمدة وكشافات إنارة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه،و من أعمال تغطية جنابية ترعة حانوت بتكلفة مليون جنيه، وإنشاء وحده تضامن اجتماعي تلراك بتكلفة 850 ألف جنيه،و صيانة مبنى مجلس المدينة بتكلفة 623 ألف جنيه.

وأشار إلى أنه تم الإنتهاء من أعمال كلا من إنشاء مدرسة قليني للتعليم الأساسي بتكلفة 7 مليون و303 ألف جنيه،و انشاء جناح بمدرسه بني منصور بتكلفة 6 مليون جنيه، مبنى الإدارة التعلمية بأولاد صقر بتكلفة 7 مليون و200 ألف جنيه.

وأضاف، أنه جاري استكمال أعمال كلا من إنشاء مقر الحملة الميكانيكية بتكلفة 500 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 60 %،وتجميل مدخل المدينة وعمل بوابه للمدخل الرئيسي بتكلفة 2 مليون و73 ألف جنيه بنسبه تنفيذ 50%،و تجميل كورنيش المدينة بتكلفة 2 مليون و673 ألف جنيه وبنسبه تنفيذ 70 %،و إنشاء محطه معالجة كفر الفرايحة بتكلفة 127 مليون و747 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 65%.

وتابع أنه تم إنشاء مدرسة الطلمبات القصبي المشتركة بتكلفة 3 مليون و693 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25%،وإنشاء مدرسة كفر الفرايحة بتكلفة 2 مليون و213 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 25%، و تغطية جنابية لترعه كفر حجي بتكلفة 5 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 80%، توسعة مدرسه عبد العزيز الطبيلي الاعدادية بتكلفة 4 مليون و89 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 85%،و توسعة مدرسه عوض شربيه بتكلفة 4 مليون و310 ألف جنيه وبنسبة تنفيذ 70%،و إنشاء مدرسة نور الدين شربيه بتكلفة 8 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 40%،و مشروع صرف صحي منشية ناصر والسادات بتكلفة 63 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 98%،و مشروع صرف صحي بني منصور بتكلفة 24 مليون جنيه وبنسبه تنفيذ 98%،انشاء مبني الوحدة البيطرية بمطاوع بتكلفة مليون و300 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 50%، انشاء محطه معالجه قصاصين الأزهار بتكلفة 143 مليون و221 الف جنيه وبنسبة تنفيذ 60%، وتنفيذ أعمال تجميل حي المدارس والمعهد الديني ببلاط الإنترلوك بتكلفة مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 80%.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير البنية التحية ورفع كفاءتها وتسعي جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع في إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي - الكهرباء – الصحة - الطرق والكباري – الأبنية التعليمية – الري - الغاز الطبيعي – الشباب والرياضة – الطب البيطري) وذلك لخدمه قرى ومدن المحافظة وخاصة بالمناطق البعيدة والمحرومة من الخدمات.

شدد المحافظ على ضرورة إلزام الشركات المسند لها تنفيذ المشروعات الجارية بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل طبقاً للمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروعات ودخولها الخدمة الفعلية في الموعد المحدد لتعود بالنفع والفائدة علي المواطنين.