نقل سوق البركة القديم بالغردقة لمجمع الدهار النموذجي.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر ، الانتهاء من المرحلة الثانية لنقل السوق القديم إلى مجمع خدمات الدهار الجديد بالغردقة الذي يضم أول سوق حضاري ونموذجي في المدينة، حيث جرى نقل الباعة المتواجدين في منطقة سوق البركة إلى المجمع الجديد.

وأشار المحافظ، إلى أنه جرى إنشاء المرحلة الثانية من مجمع خدمات الدهار ( الباكيات ) بإجمالي 408 باكية بمساحات حوالى 12 متر لكل باكية بهدف إخلاء سوق الدهار الموجود بقلب المدينة بالكامل ونقله إلى مجمع الخدمات الجديد، ويوجد بجوار مجمع الخدمات بكافة مراحلة موقف النقل الداخلى وكذا جراج سيارات لرواد مجمع الخدمات، ليتمكن المواطن من شراء كافة أحتياجاته بكافة أنواعها من نفس المكان، ويضم أيضاً المجمع مبنى إداري ودورات مياه لخدمة مستأجرى الباكيات وخدمة المواطنين، والمشروع بتمويل من محافظة البحر الأحمر.

وأوضح المحافظ، أنه تم إنشاء السوق الجديد، بهدف تقديم الخدمات للمواطنين بالشكل الحضاري واللائق، ويأتي في إطار جهود الدولة لضبط الأسعار، وفرض رقابة على مختلف السلع وبشكل خاص السلع الغذائية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، والحد من الأسواق العشوائية، وما ينجم عنها من جرائم مختلفة منها التكدس المروري وتشويه الشكل الجمالي، خاصة وأننا في مدينة سياحية عالمية، بخلاف سرقة التيار الكهربائي من بعض الباعة... إلخ.

ولفت المحافظ، إلى أن تصميم السوق في حد ذاته يتماشى مع المخطط الاستراتيجي الجديد للمدينة، ويواكب التطور الحضاري والتطوير الذي يجري بشوارع وميادين الغردقة، كما يضم السوق بداخله بعض المحلات الخدمية الأخرى منها صيدلية وسوبر ماركت، فضلاً عن أنه يضم مساحات واسعة ومنظمة، ويتم بداخله تطبيق منظومة بيئية للحفاظ على نظافة المكان.

وأكد محافظ البحر الأحمر، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، تواصل محافظة البحر الأحمر، جهودها لتطوير منظومة الأسواق العشوائية والرسمية بمختلف المدن، بما يضمن توفير منافذ حضارية للسلع لكل المواطنين للحد من ظاهرة الأسواق العشوائية التى تعوق الحركة المرورية وتسبب حالة من الفوضى فى الشوارع والأحياء، لافتاً إلى أنه تمت مراعاة توجيهات القيادة السياسية بإجراء حوار مجتمعي مع المواطنين والتجار قبل نقلهم للتعرف على مطالبهم، حيث تمت مراعاة تلك المطالب، فضلاً عن إنشاء السوق الجديد في موقع متميز لتسهيل عملية تنقل المواطنين، حيث تم إنشاءه بالقرب من موقف سيارات.

يذكر أن مجمع خدمات الدهار الجديد ، تبلغ مساحته نحو 10 آلاف متر،وتم إنشاءه على مرحلتين، وبإشراف جهاز تعمير البحر الأحمر، ويشمل عددا من المحلات بمساحات مختلفة ( 27 - 36 - 56 )، عبارة عن مخبز وحلواني ومحلات أدوات منزلية ومطاعم وكافتيريات، إضافة إلى مخزن للنفايات، و2 ثلاجة بمساحات مختلفة ( 140 متر مربع - 150 متر مربع)، المجمع مغطى بنظام كاميرات مراقبة تعمل على مدار الساعة ومزود بنظام حماية مدنية كامل، كما يحتوي المجمع على مبنى إداري متكامل ودورات مياه لخدمة مستأجرى المحلات ورواد المجمع، كما سادت حالة من الفرحة والترحيب الكبير من قبل المواطنين، حيث يرون أن المجمع الجديد يوفر عليهم التعب والمشقة، نتيجة قربه من موقف السيارات،فضلاً عن أنه يسهل رقابته من قبل الجهات المعنية، ومتابعة جودة السلع المقدمة، فضلاً عن السيطرة على الأسعار.