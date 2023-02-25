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نظر محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.. بعد قليل

السبت، 25 فبراير 2023 09:15 ص
نظر محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.. بعد قليل محكمة - أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل

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تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل مدرس إنجليزي، بسبب خلافات مالية بمنشأة القناطر.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب ملقاة بأحد الطرق الزراعية داخل قرية بمنشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.
 
وتبين العثور على جثة مدرس إنجليزي به عدة طعنات بالجسد والرقبة، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه "صاحب سوبر ماركت"، بسبب خلافات مالية، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتمكنت القوات من القبض على المتهم واقتياده إلى ديوان المركز وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

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