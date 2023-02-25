مياه كفر الشيخ: دورات تدريبية للعاملين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم في العمل

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ب كفر الشيخ ، عدداً من الدورات التدريبية للعاملين بالشركة، لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في العمل، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

قال اللواء مهندس حسن عبدالغنى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من بعض الدورات التدريبية للعاملين بالشركه، ومكلفات الخدمة العامه، بمركز تدريب كفرالشيخ، مؤكداً أنه تم تدريب 65 فرداً.

وأضاف عبدالغني، تعددت الدورات التي تم تنفيذها، منها برنامج تدريب قارئ ومحصل لعدد 20 متدربا، دربهم علاء شوقى، وبرنامج تدريب الصحه والسلامه المهنيه فى كيفية التعامل مع الكلور والأماكن المغلقة بعدد 30 متدربا ،دربهم اللواء تامر عاشور، وعبداللاه رياض.

كما أكد رئيس الشركة على ضرورة تقديم هذه الدورات، وتنفيذ آليات فعالة، لتدريب وتقييم العاملين، فى إطار الارتقاء بقدرات ومهارات العاملين وتطوير ورفع كفاءة العنصر البشرى لاكتساب مهارات أكثر وأدق فى العمل ،ويعد أحد معايير التقييم التي تشجع العاملين على المساهمة بشكل فعال لتطوير قدراتهم المهنية والتثقيفية.

وقال فيما يخص محطات معالجة الصرف الصحي، أنه تم الحصول على الموافقات البيئية لمحطات معالجة الصرف الصحي ( العجوزين، دسوق، سنهور المدينة، شباس الملح، الحامول، بلطيم) وذلك بالتنسيق مع شئون البيئة بمحافظة الغربية، وتم إنهاء إجراءات تراخيص السيب النهائي لعدد 11 محطة معالجة صرف صحي وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لصرف شرق وغرب كفر الشيخ.

وتابع أنه تم تحليل نحو 4782 عينة بمعامل محطات معالجة الصرف الصحى، ويتم مراقبة صرف المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية من خلال الإدارة العامة للصرف الصناعي للحفاظ على الشبكات ومحطات معالجة الصرف الصحي.

وأردف عبد الغني أنه تم إجراء المراجعات الداخلية الخاصة بمعامل ومحطات مياه الشرب والصرف الصحى للوقوف على الإجراءات التصحيحية المطلوبة لرفع كفاءة المعامل والمحطات بالشركة، ويساهم قطاع الجودة والمعامل بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب بالشركة، في تفعيل المشاركة الطلابية ومتطلبات سوق العمل والرغبة في تنمية مواهب وقدرات الطلاب التكنولوجية والفنية لمواكبة التطور التكنولوجي في نظم الجودة وذلك من خلال تنظيم زيارات دورية لطلاب المدارس بالتعاون مع إدارة التوعية بالشركة ومعمل المنطقة لرفع المستوى التعليمي والثقافي لدى الطلاب بالإضافة إلى التدريب الصيفي لطلاب كلية العلوم بمعامل محطات الشركة.