مقبرة "ميدو و إيما" أقوى 5 حكام بالصحراء الغربية.. بـ10 جنيهات تقدر تزورها "صور"

كان الحاكم ميدو والحاكمة إيما من أهم وأقوى حكام الصحراء الغربية منذ 4500 سنة إبان عصر الأسرة السادسة فى عهد بيبى الأول الفرعون الثالث خلال تلك الأسرة، ضمن أقوى 5 حكام فى الصحراء الغربية منذ حوالى 2200 سنة قبل الميلاد وهم الحاكمة إيما بيبى الأول والحاكمة إيما بيبى الثانى والحاكم خينتيكا والحاكم خينتيكاو بيبى والحاكم ميدو نفر.

وخلال رحلتك لمحافظة الوادى الجديد، لا تفوت زيارة مقابر هؤلاء الحكام الخمسة فى قلاع الضبة الأثرية والتى تمثل أحد أهم المواقع المكتشفة فى مدينة بلاط القديمة بمحافظة الوادى الجديد، بفضل عالم الآثار المصرى أحمد فخرى عام 1970 بواسطة المعهد الفرنسى للآثار الشرقية وسميت بهذا الاسم نظرًا لتواجد مجموعة متجاورة من المقابر على شكل قلاع، والضبة لأنها تأخذ شكل المفتاح، والذى كان يسمى قديمًا "ضبة"

وكان أول ما تم التعرف عليه هو قبر الحاكم ميدو نفر الذى خدم فى عهد بيبى الثانى والذى يحتوى على سلع جنائزية بما فى ذلك المجوهرات الذهبية، فى مصطبة خينتيكاو بيبى، وتم العثور على أكثر من 100 وعاء فخارى فى شظايا أسفل البناء الساقط فى الغرف تحت الأرض، ومن بين الحكام الآخرين الذين بنوا المصاطب فى قلاع الضبع، خنتيكا، أيضًا من عهد بيبى الثانى الذى تم ترميم غرفه المطلية تحت الأرض، وإيما بيبى، التى يظهر قبرها لاحقًا تحسنًا فى تقنيات البناء.

وتتمثل قلاع الضبة فى مصاطب خمسة (هياكل من الطوب اللبن فوق المقابر التى كانت أساس الأهرامات المصرية فيما بعد)، والتى يبلغ ارتفاع أكبرها أكثر من 10 أمتار، إلى الأسرة المصرية السادسة، وتم تدمير أربعة منها، ولكن جرى ترميم واحدة وهى مفتوحة للجمهور وكان الحكام دشرو - ايما بيبى - خنتيكا - خنتيكاو بيبى حملوا جميعًا لقب قائد السفينة والقبطان حاكم الواحات، واللقب باللغة المصرية القديمة هو "ويا عبرو امى ارتى حقا واحات"، بمعنى قائد السفينة والبحار " القبطان " حاكم الواحات.

وما زالت أعمال الحفائر قائمة فى تلك المنطقة حتى الآن وكانت أحدث عملية إعادة بناء وترميم فى الموقع هى حجرة الدفن لحاكم يُدعى بيتجو، والتى تحتوى على مشاهد مرسومة حية تصور حياته وعائلته، بالإضافة إلى جزء من سقف مطلى بالنجوم ويبلغ تذكرة زيارة مقابر الضبة للمصريين 10 جنيهات وللطلاب المصريين 5 جنيهات أما للأجانب تبلغ تذكرة زيارة قلاع الضبة 40 جنيها مصريا وإذا كان الزائر طالبا أجنبيا فإن رسوم الدخول 20 جنيها.