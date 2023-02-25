مشروع صرف صحى قرية الشوكا فى 6 معلومات.. صور

محافظة سوهاج واحدة من المحافظات المصرية التى حظيت باهتمام كبير من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وخاصة فى مشروعات البنية التحية، وفى مقدمتها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى من اجل ضمان وصول كوب مياه نظيف للمواطنين فى شتى بقاع المحافظة وضمان سلامة البيئة المحيطة بالمواطنين.

"اليوم السابع" يقدم أهم المعلومات عن صرف صحى قرية الشوكا بمركز طما شمالى سوهاج والتي تم تسليمها بمحافظة سوهاج بتكلفة 75 مليون جنيه تعرف عليها والممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تعرف عليها من خلال المعلومات التالية.

1 – المشروع هو مشروع صرف صحى قرية الشوكا بطما.

2 – المشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

3 – القمية التمويلية للمشروع بقيمة 75 مليون جنيه.

4 – المشروع يخدم 27 الف نسمة حيث يضم المشروع محطة رفع تبلغ طاقتها التصميمية 20 لتر لكل ثانية وشبكة انحدار بطول 22550 متر وخط طرد بطول 162 متر.

5 - عدد الوصلات المنزلية المحملة على المشروع 2233 وصلة منزلية، وعلى هامش الافتتاح تم تنظيم احتفالية لمد خدمة الصرف الصحى لاهالى قرية الشوكا لمشاركة الاهالى فرحتهم بالانتهاء من المشروع وتشغيله.

6 – المشروع يهدف إلى التخلص الأمن من مياه الصرف الصحى المعالجة للحد من مخاطر التلوث البيئى، وتحسين الصحة وسبل المعيشة للالاف من أهالى قرية الشوكا.



مشروع الصرف الصحى بقرية الشوكا فى طما (2)



مشروع الصرف الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (1)



مشروع الصرف الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (2)



مشروع الصرف الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (3)



مشروع الصرف الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (4)



مشروعات شركة مياه الشرب بسوهاج (2)



مشروعات شركة مياه الشرب بسوهاج (3)