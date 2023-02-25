عمر قلبك لا يرتبط بسنك الفعلي.. عوامل تحدد العمر الحقيقي للقلب

كتبت فاطمة خليل

يعد "عمر القلب" مقياسًا قيمًا لفهم وتقييم مخاطر الإصابة بأمراض القلب أو النوبة القلبية أو السكتة الدماغية بناءً على ملف تعريف عوامل الخطر لديك، وقام الباحثون بحساب عمر القلب لتحديد صحة القلب والأوعية الدموية، في هذا التقرير نتعرف على العوامل الرئيسية التي تحدد عمر قلبك وتغييرات نمط حياتك التي يمكنك إجراؤها لجعل قلبك أصغر سنًا، بحسب موقع "cnet".

لتحديد عمر قلبك في المنزل، يمكنك استخدام حاسبة عمر القلب عبر الإنترنت والتي تأخذ في الاعتبار عوامل مثل الجنس والعمر والوزن وضغط الدم الانقباضي (يقيس الضغط في الشرايين عند دقات قلبك) والحالات الصحية التي تؤثر بشكل كبير على عمر قلبك بينما تمنحك هذه الآلة الحاسبة نظرة عامة على صحة قلبك، فمن الأفضل أن تقوم بفحص قلبك بانتظام بواسطة طبيبك.

العوامل التي تحدد عمر قلبك يمكن أن تؤثر العوامل الخارجية مثل الإجهاد والنشاط البدني على عمر قلبك. ومع ذلك ، فإن المكونات الأخرى مثل الظروف الصحية لها تأثير أيضًا. الضغط النفسي قد يساهم الإجهاد أيضًا في شيخوخة القلب ، كما اقترحت إحدى الدراسات كانت التغييرات في الجودة الزوجية وخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالأزواج الأكبر سنًا.



على نفس المنوال، فإن الأشخاص الذين يتعرضون للطلاق قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية.



وبحسب موقع Johns Hopkins Medicine أيضًا أن الإجهاد يمكن أن يزيد من مخاطر تعرضك لمشاكل صحية للقلب لأن الإجهاد يزيد من الالتهاب في جسمك، والذي يمكن أن يؤثر بدوره على ضغط الدم ومستويات الكولسترول.

تجنب الأطعمة المالحة والأطعمة غير الصحية للقلب مثل اللحوم المصنعة والأطعمة السكرية لأن هذه الأطعمة يمكن أن تساهم في ارتفاع ضغط الدم وانخفاض كثافة البروتين الدهني (المعروف أيضًا باسم الكوليسترول "الضار").

تشمل الأطعمة الصحية للقلب الخضار والفواكه والمكسرات والبذور والحبوب الكاملة والبروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والبقوليات، والتي تساعد في الحفاظ على قلبك في حالة جيدة.

نوعية النوم يعد ارتفاع ضغط الدم أحد العوامل الرئيسية في تحديد عمر القلبلكن تقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إن عدم الحصول على نوم جيد يرفع ضغط الدم الكلي. هذا لأنه أثناء النوم الجيد، ينخفض ضغط الدم لديك. إذا كنت لا تنام جيدًا أو تنام كثيرًا ، فقد يكون لديك ارتفاع في ضغط الدم لفترة أطول، ما يزيد من الضغط على قلبك.

ضغط الدم المرتفع يمكن أن يكون لضغط الدم تأثير كبير على عمر قلبك. سجل مركز السيطرة على الأمراض حالة امرأة كانت تبلغ من العمر 53 عامًا. كان عمر قلبها البيولوجي 75 لأنها كانت مدخنة وتعاني من ارتفاع في ضغط الدم.

يرتبط ارتفاع ضغط الدم ارتباطًا وثيقًا بعمر القلب لدرجة أن دراسة مولها المعهد الوطني للصحة وجدت أن الحفاظ على ضغط الدم الانقباضي إلى أقل من 120 لدى البالغين الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا أو أكبر يمكن أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وحتى الموت.

الخمول البدني أظهرت دراسة أجريت عام 2019 أن النشاط البدني قد يساهم في انخفاض عمر القلب. توصي Mayo Clinic بإضافة 150 دقيقة من التمارين أسبوعيًا لتقليل عمر قلبك وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية أيضًا إلى خفض ضغط الدم بشكل مباشر ، وهو عامل آخر يساهم في تقدم عمر القلب.

التدخين يعد التدخين أحد الأسباب الرئيسية لأمراض القلب والأوعية الدموية ويمكن أن يؤثر بشكل كبير على عمر قلبك.

يمكن أن يزيد التدخين من تراكم اللويحات داخل جدران الأوعية الدموية. أيضًا ، قد تتسبب المواد الكيميائية الموجودة في دخان السجائر في تكوين جلطات في الدم داخل الشرايين. كل هذا يمكن أن يساهم في زيادة عمر قلبك.