ضبط 4 أشخاص بينهم ربة منزل هاربين من 81 حكما قضائيا فى كفر الشيخ

وضبطت الحملة، المحكوم عليه «أ.خ،ل»، 45 سنة، عامل، مقيم بمركز قلين، والمطلوب في 17 حكماً، والمحكوم عليه «س.م،م »، 49 سنة، عامل زراعي، ومقيم بمركز الرياض، والمطلوب في 21 حكماً؛ عبارة عن 13 حكماً جزئياً، و8 أحكام مستأنفة.

كما ضبطت الحملة المحكوم عليه «ر.م، ف»، 35 سنة، فلاح، ومقيم بمركز سيدي سالم، والمطلوب في 31 حكماً؛ عبارة عن 24 حكماً جزئياً، وحكم مستأنف، و6 غرامات، والمحكوم عليها «ن.ح، ا»، 48 سنة، ربة منزل، ومقيمة بمركز فوه، والمطلوبة في 12 حكماً؛ عبارة عن 8 أحكام جزئية، و4 أحكام مستأنفة.

يأتي ذلك، في إطار جهود الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، بتوجيهات مدير أمن كفر الشيخ، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة.