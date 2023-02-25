شعبة الدواجن: لا تعارض بين الاستيراد والصناعة الوطنية.. والدولة تدخلت لحل الأزمة

ماجد تمراز

قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن انخفضت بالفعل، حيث كان سعرها 78 جنيها وأصبحت 69 جنيها، مشيرا إلى أن استيراد الدواجن من الخارج، لا يتعارض على الإطلاق مع الصناعة الوطنية، بل أن الهدف هو تنميتها وفتح الاستثمار أمام الثروة الداجنة.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي جابر القرموطي ببرنامج "مانشيت" الذي يذاع على قناة "cbc": "في ظل الأزمات كان لابد من تحرك الدولة، كانت تحركات سليمة متمثلة في جلب كميات كبيرة من الدواجن، لمواجهة الأزمة خاصة في هذا الوقت ونحن مقبلين على شهر رمضان، وهناك إقبال على شراء الدواجن".

وقال: "الدولة تتحرك في جزئية أخرى، وهي لها علاقة بالمستقبل، مثل توسيع مساحة الزراعات التعاقدية، بالذرة والفول الصويا وعباد الشمس، والعام القادم ستتضاعف الكميات التي سيتم زراعتها من هذه المزروعات، وربما نصل إلى 40 و45% من احتياجاتنا، ومع السير على هذا النهج، قد نصل في العام الذي يليه إلى 80% من احتياجاتنا".

وتابع: "هناك قرارات وزارية منظمة لتلك الصناعة وهذه القرارات يلتزم بها القاصي والداني، حيث يتم أخذ عينات من الكميات التي تم استيرادها، ويتم تحليلها ومعرفة صلاحيتها، وأؤكد أنه من المستحيل أن تستورد الدولة أي أغذية من الخارج يضر بالمواطن المصري ولا يصح الكلام في هذا الأمر".