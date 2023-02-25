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شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 20 جنيها والكيلو للمستهلكين بـ75 جنيها

السبت، 25 فبراير 2023 10:55 ص
شعبة الدواجن: تراجع أسعار الفراخ 20 جنيها والكيلو للمستهلكين بـ75 جنيها سامح السيد رئيس شعبة الدواجن
كتب - إسلام سعيد

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أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، هبوط أسعار الفراخ للمستهلكين من 95 جنيها للكيلو إلى 75 جنيها للكليو في تعاملات اليوم السبت، بقيمة هبوط بلغت 20 جنيها في أقل من 24 ساعة، مشيرا إلى أن الكيلو تسليم أرض المزرعة تراجع 10 جنيهات من 80 إلى 70 جنيها.

وأضاف سامح السيد في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسواق استجابت لضخ مزيد من المعروض في الساعات الماضية عقب توفير 100 ألف طن دواجن برازيلي، وهو ما ساهم في تراجع الأسعار متوقعًا مزيد من الهبوط مع عودة دورة الإنتاج كاملة في السوق المصري.

وكشف رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكتاكيت تراجع أيضا من مستويات 30 جنيها إلى 19 جنيها للكتكوت الأبيض، و17 جنيها للكتكوت الساسو في المزارع، كما انخفض سعر الكتكوت الهجين إلى 8 جنيهات، وكذلك 8 جنيهات للكتكوت البلدي.

وأشار إلى أن نسب الهبوط في الأسعار تجاوزت 20 % كما توقعت شعبة الدواجن في غرفة الجيزة التجارية منذ أكثر من 10 أيام، لافتاً إلى أن وفرة المعروض يساهم في ضبط الأسعار مع اقتراب شهر رمضان وارتفاع الطلب.

وأعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية، أنه تم طرح 100 ألف طن دواجن مجمدة في الأسواق مستوردة من البرازيل وتقل عن مثيلاتها في السوق بنسبة تتجاوز 30 %، مشيرًا إلى طرح هذه الكميات في منافذ الجهات الحكومية منها منافذ وزارة التموين.

وأضاف في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأوزان المطروحة من الدواجن المجمدة تبدأ من كليو وتصل إلى 1.5 كيلو، في إطار السياسات الحكومية التي تهدف إلى ضبط حركة سعر الفراخ بعد ارتفاع أسعارها مؤخرًا ليتم تداول الكيلو فوق 95 جنيها للمستهلك.

 

 


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