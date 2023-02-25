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اقتحمت قوة من شرطة الاحتلال الاسرائيلى، مساء اليوم /السبت/، المصلى القبلى فى المسجد الأقصى المبارك، بمدينة القدس المحتلة.

وقال رامي الخطيب من دائرة الاعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية - في تصريح صحفي - إن عناصر من شرطة الاحتلال اقتحمت المصلى تزامنا مع إصلاحات تقوم بها لجنة الإعمار.

وطالب فلسطينيون في فعالية بمُخيم "عقبة جبر"، اليوم السبت، بالإفراج عن جثامين الشهداء المُحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، وبصفة خاصة شهداء المخيم، الذين قتلتهم قوات الاحتلال في 6 فبراير الجاري.

وندد المشاركون في الفعالية بالمخيم، الواقع في محافظة "أريحا" شرق الضفة الغربية، بسياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية المُتطرفة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل وتحمل مسؤولياته.

وجدد محافظ أريحا جهاد أبو العسل، خلال الفعالية، دعوته لدعم صمود أهالي الشهداء والأسرى، وتكثيف الفعاليات الداعمة لهم ودعم موقف القيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس المتعلق برفض الاشتراطات الإسرائيلية المتعلقة بمُخصصات رواتب الأسرى والشهداء، كذريعة لقرصنة أموال الشعب الفلسطيني.

ورفع المشاركون، الأعلام الفلسطينية واللافتات المُنددة بجرائم الاحتلال المتواصلة ضد الشهداء والأسرى وعائلاتهم، مؤكدين أن احتجاز جثامين الشهداء انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللمبادئ الإنسانية والأخلاقية كافة.