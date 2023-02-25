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خطوات التسجيل الإلكترونى للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022

السبت، 25 فبراير 2023 09:42 ص
خطوات التسجيل الإلكترونى للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية من دفعة 2022 النيابة الإدارية- أرشيفية
كتب - أحمد عبد الهادى - عبد الله محمود

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أعلنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية عن مسابقة لتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2022.
 
وخطوات التسجيل الإلكتروني لطلبات التعيين من خلال الموقع الإلكتروني خلال الفترة من 27 فبراير 2023 إلى 5 مارس 2023، وإضافة إلى ذلك يتم إدخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، وطباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.
 
على أن تسحب وتقدم الملفات مستوفية المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني اعتبارًا من 11 مارس 2023 حتى 28 مارس 2023 بمقر رئاسة النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية والنصف عصرًا، وعلى صعيد آخر يشترط لسحب ملف التقديم:
 
- إحضار وثيقة التعارف التي تم طباعتها من على الموقع الإلكتروني «عدد 5 نسخ».
 
- وإحضار جميع المستندات المطلوبة والمبينة على الموقع الإلكتروني.

المجلس الأعلى للنيابة الإدارية

وظيفة معاون نيابة إدارية

كليات الحقوق

الشريعة والقانون



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