حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

ألقت أجهزة الأمن فى محافظة المنيا، القبض على شخص، لاتهامه بتزوير ايصالات الكهرباء، للنصب والاحتيال، على المواطنين وجمع مبالغ مالية منهم دون وجه حق، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت أجهزة الأمن فى محافظة المنيا، تلقت إخطارا يتضمن ورود معلومات أولية لمباحث شرطة كهرباء المنيا، بقيام شخص بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بغرض سداد ايصالات تخص شركة الكهرباء وإعطاءهم إيصالات مزورة.

وبإخطار مباحث الكهرباء، وجه على الفور بتشكيل فريق بحث وبعد الفحص والتحرى تبين قيام شخص يعمل كهربائى بإيهام المواطنين بالسداد لهم بشركة الكهرباء للحصول على مبالغ مالية منهم مقابل السداد وتسليمهم ايصالات مزورة زورها بنفسه.

وبعد تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبط المتهم والتحفظ عليه، وتحرر محضر برقم 1635 إدارى قسم شرطة المنيا، وبالعرض على النيابة العامة المختصة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة إعادة عرضه فى الموعد القانونى للنظر فى قرار تجديد الحبس.