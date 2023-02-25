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حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين في باب الشعرية 4 أيام

السبت، 25 فبراير 2023 10:31 ص
حبس عاطلين لاتهامهما بسرقة هواتف المواطنين في باب الشعرية 4 أيام محكمة - أرشيفية
كتب سليم على

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قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين فى منطقة باب الشعرية، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ووجهت لهما تهمة السرقة. 
 
كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، بتهمة سرقة متعلقات المواطنين.
 
وكشفت التحريات الأمنية التي أجراها رجال المباحث، أن المتهمين كونا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب النشل.
 

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جرائم سرقة

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