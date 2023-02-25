حبس سائق توكتوك قتل شابا بمطواة بسبب الخلاف على أولوية التحميل فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس سائق توكتوك وذلك لقيامه بقتل شاب بسبب الخلاف على أولوية التحميل ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

حيث لقى شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توكتوك بالتعدى عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية التحميل ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.