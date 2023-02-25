حبس سائق توكتوك قتل شابا بمطواة بسبب الخلاف على أولوية التحميل فى المنوفية

قرر عمر محمد وكيل نيابة منوف بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار على حسن المحامى العام لنيابات المنوفية، تجديد حبس سائق توكتوك وذلك لقيامه بقتل شاب بسبب الخلاف على أولوية التحميل ، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
حيث لقى شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توكتوك بالتعدى عليه بالضرب بسبب الخلاف على أولوية التحميل ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تلقت مديرية أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، يفيد بمصرع شاب بقرية سنجرج التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، مصرعه نتيجة قيام سائق توكتوك بالتعدى عليه بالضرب بمطواه ، بسبب الخلاف على أولوية التحميل ، على الفور قرر اللواء حسن النحراوى مدير المباحث الجنائية، تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة المقدم مراد أبو الدهب رئيس مباحث مركز شرطة منوف، والنقيب مصطفى البش معاون أول مباحث مركز منوف، وتم ضبط المتهم ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
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