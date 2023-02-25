جهات حكومية حققت نسبة 100 % فى الرد على الشكاوى بالبحر الأحمر

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم السبت، أن هناك عددا من الجهات الحكومية التابعة لمحافظة البحر الأحمر، حصلت على نسبة 100% في الرد والتفاعل مع الشكاوى الواردة إليها.

وأكدت المحافظة في بيان لها، أن من بين تلك الجهات، الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب، والوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، ومديرية التنظيم والإدارة، ومديرية الزراعة، ومديرية الشباب والرياضة، حيث حققوا نسبة 100% من الشكاوى الخاصة بمنظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

من جانبه تقدم اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر الشكر للجهات التى حققت نسبة 100% من الشكاوى على مستوى المحافظة.

واوضح اللواء أحمد مرزوق السكرتير العام المساعد ،انه تم تلقى 326 شكوى عن طريق منظومة الشكاوى الموحدة، وتم البحث و الرد على 274 ، وجارى الرد على 52 شكوى ، وذلك خلال شهر فبراير الجارى .

كما اوضح ايمن محمد مدير ادارة الشكاوى ان منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أَنشئت بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2017 لتختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.