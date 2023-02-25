تنفيذ برامج دمج طلاب مدارس القادرون باختلاف والرسمية للغات بشمال سيناء

تنفذ مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، برامج دمج طلاب مدارس قادرون باختلاف، والمدارس الرسمية للغات بمدارس المحافظة، فى الأنشطة الفنية والرياضية والشعر والموسيقى والغناء والمسابقات والمواهب المختلفة.

وقال "محمد عبد الله العلاقمى"، مدير إدارة التجريبيات بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه فى ظل اهتمام الدولة بذوى القدرات الخاصة، وتنفيذ مبادرة "رفقاء قادرون باختلاف"، نفذت إدارة التجريبيات وإدارة التربية الخاصة بشمال سيناء، المبادرة بين مدارس القادرون باختلاف، والمدارس الرسمية للغات، فى مدن المحافظة بمناطق العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وأشار إلى أن البرامج المنفذة، اشتملت على دمج الطلاب مع بعضهم فى الأنشطة الفنية والرياضية والشعر والموسيقى والغناء والمسابقات والمواهب المختلفة، بزيارات متبادلة نفذتها المدارس التجريبية لمدارس "النور للمكفوفين والصم وضعاف السمع والتربية الفكرية"، ويتم تجهيز برنامج لكل مدرسة، ينفذ بمشاركة بين الجميع تحت شعار "لا إعاقة مع الارادة".

وأشار إلى أن آخر البرامج المنفذة استقبال مدرسة الأمل للصُم التابعة لإدارة التربية الخاصة بالعريش لطلاب مدرسة الشهيد الرائد محمد الزملوط الرسمية لغات ، وتضمنت الفعاليات تنفيذ إنتاج ابداعى وتصميم الأشكال الزخرفية باستخدام " الطين الأسواني"، وتعليم لغة الاشارة لاكتساب خبرة في التعامل مع الطلاب الصُم.

وقالت عزة كمال مدير إدارة التربية الخاصة بتعليم شمال سيناء، انه يتواصل تنفيذ اللقاءات بين المدارس فى إطار تفعيل مبادرة "قادرون بإختلاف"، وانها حققت أثر ناجح بين الطلبة والمعلمين وكل من يشارك فيها، ونجحت فى التقريب بين الطلاب والتعرف على بعضهم، فضلا عن إبراز المواهب وإلقاء الضوء على مايحققه طلبة المدارس من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وسبق وأعلنت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، مشاركة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم ووفد من مجلس الأمناء والآباء بالمحافظة فى فعاليات مبادرة "رفقاء قادرون بإختلاف "، ومتابعة تنفيذها فى مدرسة التربية الخاصة بمدينة الشيخ زويد.