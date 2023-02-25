تغير الوصلات الكهربائية بالحسينية وصيانة معدات النظافة بمشتول

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ،الجهود اليومية،لحملات النظافة والتجميل، ورفع الاشغالات وصيانه الأعمدة بمدخل المدن لإعادة الوجه والجمالي والحضاري والإرتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين.

وألغت رئاسة مركز ومدينة الحسينية، النزلات الكهربائية وشد السلك المعزول وتركيب كشافات بالتايمر بطول طريق ترعة صان ناحية سوق الخميس حتى كوبري أبوالخير حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأجرت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق، أعمال الصيانة اللازمة لها أولاً بأول ومعدات النظافة داخل المركز لتساهم بشكل كبير في الإرتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن، كما تم تشكيل 3 ورديات عمل على مدار اليوم لرفع وإزالة أكوام القمامة أولاً بأول بكل أنحاء مركز ومدينة مشتول السوق لتحسين مستوى الخدمة في هذا القطاع الحيوي.

وتكثف رئاسة مركز ومدينة بلبيس جهودها اليومية والتي تشمل أعمال التجميل والدهانات بالطرق الرئيسية بمدخل المدينة.

وتابع رئيس حي أول الزقازيق أعمال رفع ونقل تركمات مخلفات الهدم والقمامه الموجودة بطريق العشه المتفرع من شارع محمد حسين وذلك بالاشتراك مع التدخل السريع بالمحافظه من أجل توفير مناخ وبيئة صحيه جيده للأهالى، كما قامت رئاسة حي أول بحملة لرفع وازاله الإعلانات والبنرات المخالفه وغير المرخصه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين بشوارع الجلاء و طلعت حرب،و رفعت قامت رئاسة حي ثان الزقازيق تراكمات القمامة من شوارع الحي ورفع الأتربة والسفوحه لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين .