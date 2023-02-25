اليوم السابع
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تحرير 15 محضرا تموينيا متنوعا فى حى شرق سوهاج

السبت، 25 فبراير 2023 12:49 م
تحرير 15 محضرا تموينيا متنوعا فى حى شرق سوهاج جانب من الحملات
سوهاج عمرو خلف

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شنت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج، برئاسة هلال زكي، حملات مكبرة للمرور على "الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز"، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومراقبة الأسعار، ومراجعة تراخيص المحال، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، والتموين، والصحة، وأسفرت عن تحرير 15 محضرا تموينيا متنوعا، منها 3 مخالفات عدم إعلان عن أسعار.
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.
 
كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته، برئاسة أحمد البدري قد شنت حملات مكبرة للمرور على "الأسواق، والمحال التجارية، والمخابز"، للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومتابعة ضبط الأسعار، بالتعاون مع لجنة حماية المستهلك، والتموين، والصحة، حيث استهدفت المدينة والقرى التابعة، وأسفرت عن تحرير34 محضرا تموينيا متنوعا، وعدم إعلان عن الأسعار
 
يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن تشديد الرقابة والمتابعة المستمرة للأسواق ومحال بيع السلع التموينية والمواد الغذائية، والتأكد من توافر كافة السلع، ووضع الأسعار عليها بشكل واضح دون مغالاة.
 

سوهاج

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التموين



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