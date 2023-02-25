الكنيسة تعلن وفاة رجل الأعمال لويس بشارة عن عمر 84 عاما

كتب: محمد الأحمدى

تودع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني رجل الأعمال لويس بشارة الذي توفى اليوم، عن عمر ناهز 84 سنة امتلأت بالعمل والاجتهاد المؤثر في حياة كثير من الناس.

وذكر بيان الكنيسة " لقد كان للراحل الكبير إسهامات وطنية كثيرة ساهمت في الحفاظ على الريادة المصرية في مجال الغزل والنسيج كما كان صاحب أول علامة تجارية مصرية في مجال الأزياء، كما اهتم بمجال التعليم الفني والتكنولوجي".

وقدمت الكنيسة خالص العزاء لأسرته المباركة ولكافة العاملين في مشروعاته، ولكافة محبيه، عالمين وواثقين أن الله لن ينسى محبته وعمله الذي قدمه طوال حياته.