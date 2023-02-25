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القطع الموفرة هتفرق معاك.. تتحكم فى ضغط المياه وتخفض الاستهلاك لـ60%

السبت، 25 فبراير 2023 02:00 ص
القطع الموفرة هتفرق معاك.. تتحكم فى ضغط المياه وتخفض الاستهلاك لـ60% القطع الموفرة
كتبت – مرام محمد

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تعد القطع الموفرة، إحدى الآليات الفعالة لترشيد استهلاك المياه والحد من قيمة فاتورة الاستهلاك الشهري للمياه، فهي عبارة عن قطع ذكية غاية فى البساطة تركب على طرف الصنبور أو وصلات المواسير، تتحكم فى ضغط المياه من خلال مزج المياه مع الهواء لتعظيم الإستفادة من استهلاك المياه.

تعمل القطع الموفرة بتكنولوجيا التحكم في تدفق المياه بضوابط الضغط عن طريق خلط كمية معينة من الهواء بالمياه المتدفقة، وبإعطاء نفس قوة الضغط دون أن تضعف قوة المياه، حيث توفر عند تركيبها من 35% إلى 60% من استهلاك المياه دون التأثير على ضغط المياه، وبالتالي تخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، من خلال الانتقال إلى الشريحة الأقل محاسبة في الاستهلاك.

وتتميز القطع الموفرة بقدرتها على توفير من 35٪ إلى 60٪ من استهلاك المياه، والتحكم فى ضغط المياه، حيث أنها توفر من 16 لتر مياه 3.5 لتر للحنفيات العادية، ومن 24 لتر مياه الى 9 لتر للدش، ومن 16 لتر مياه إلى 6 لتر لحوض المطبخ، ومن 16 لتر مياه إلى 6 لتر لشطاف الحمام، ومن 12 لتر مياه الي 3 لتر لحوض الحمام.

كما تتميز القطع الموفرة بسهولة الفك والتركيب، وعدم قابليتها للإنسداد، وصنعها من مواد وخامات آمنة للصحة "صديقة للبيئة"، مما يكسبها قوة تحمل عالية، فضلا عن أنها تناسب جميع أنواع خلاطات وحنفيات المياه، وسعرها فى متناول الجميع.

وتفعل الشركة جميع قنوات التواصل مع المواطنين للاستعلام وحجز وشراء القطع الموفرة  أو الاستعلام عن أى استفسار يخص خدمات المياه والصرف الصحي، من خلال الخط ساخن 125 من أى تليفون أرضى أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتس اب على رقم 01206179891، والصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول وتطبيق قراءتى المجانى، وبرنامج CMS الإلكترونى.


القطع الموفرة

توفير استهلاك المياه

مياه الشرب

الصرف الصحي



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