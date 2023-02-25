الداخلية تكشف تفاصيل ضبط المتهمين بسرقة مكتب بريد دمياط

كتب محمود عبد الراضي

تتواصل النجاحات الأمنية التى حققتها أجهزة وزارة الداخلية من خلال إستراتيجية أمنية حديثة تعتمد على أحدث التقنيات الفنية فى رصد وتتبع خطوط سير مرتكبى الجرائم المختلفة، مما ساهم فى سرعة ملاحقة وضبط مرتكبى الجرائم بكافة أنواعها فى زمن قياسى وإنخفاض معدلات إرتكاب الجرائم.

ونجحت الأجهزة الأمنية فى وقت قياسى أقل من 24 ساعة فى ضبط عناصر التشكيل العصابى مرتكبى واقعة سرقة مكتب البريد الكائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة بمديرية أمن دمياط والسلاح المستخدم فى الواقعة، وإعادة المبلغ المالى المستولى عليه كاملاً.

وتبين أن التشكيل يتزعمه شقيق زوجة مدير فرع مكتب البريد بدمياط، والذى اعترف بعلمه بتحركات مدير الفرع وحركة المبالغ المالية "دون علم مدير الفرع" واستعانته بالآخرين فى إرتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.