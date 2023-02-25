التحقيقات: لص المتعلقات في الجمالية نفذ 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم ب سرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية، أقر بارتكاب (4) وقائع سرقة بأسلوب المغافلة.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".