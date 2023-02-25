اليوم السابع
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التحقيقات: لص المتعلقات في الجمالية نفذ 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة

السبت، 25 فبراير 2023 12:00 ص
التحقيقات: لص المتعلقات في الجمالية نفذ 4 جرائم سابقة بأسلوب المغافلة حبس- أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، أن العاطل المتهم بسرقة متعلقات المواطنين في منطقة الجمالية، أقر بارتكاب (4) وقائع سرقة بأسلوب المغافلة. 
 
كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بقسم شرطة الجمالية ، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة. 
 
ونجحت الجهود بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث العاصمة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الجمالية – له معلومات جنائية) ، وبحوزته (3 هواتف محمولة - حافظة نقود تحتوى على مبلغ مالى – بعض المتعلقات الشخصية "مجهولين المصدر") ، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

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