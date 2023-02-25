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التحريات: جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بالوراق

السبت، 25 فبراير 2023 11:30 ص
التحريات: جرعة مخدرات زائدة وراء وفاة شاب داخل شقته بالوراق قوة أمنية - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في العثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة الوراق، وأشارت التحريات إلى أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وباشرت النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته في الوراق، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال مناظرة الجثة، عدم وجود إصابات ظاهرية بها.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، دون وجود شبهة جنائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

 


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