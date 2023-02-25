الأوقاف تفتتح 32 مسجدا الجمعة المقبلة منها 20 جديدا و12 بعد الصيانة

أعلنت وزارة الأوقاف افتتاح ( 32 ) مسجدًا يوم الجمعة 3 / 3 / 2023م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 12 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه ( 745 ) مسجدًا، منها ( 593 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 152 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
1. عباد الرحمن – البقاشين- كفر شكر
2. الرضا – كفر أبو ذكري – بنها أول
3. السادات – كفر الحصافة – طوخ- قها
مديرية أوقاف المنيا
م المسجد وعنوانه
4. الإخلاص – قرية أحمد يونس – مغاغة
5. النور – قرية كفر عبد الخالق - العدوة
6. السلام – زاوية حاتم – أبو قرقاص
7. الإيمان القبلي – السنبلاوين - أبو قرقاص
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
8. الإيمان – محطة 14 بجوار قرية سعد زغلول - النوبارية
9. الرحمن - عزبة جاد – زرقون – مركز دمنهور
10. نجع بريشة – زاوية صقر – أبو المطامير
مديرية أوقاف الفيوم
م المسجد وعنوانه
11. أبو عيطة – منشية عطيفة - سنورس
12. النور – الطاحون – خلف
13. الرحمة – عزبة وافي - خلف
مديرية أوقاف الشرقية
م المسجد وعنوانه
14. الرحمن – عزبة البرابرة – شبرا النخلة
15. الكبير – أبو راجح – قصاصين الأزهار – أولاد صقر
16. سعده حلاوة – غيتة - بلبيس
17. المحاميد – شبرا العنب – العزيزية – منيا القمح
مديرية أوقاف المنوفية
م المسجد وعنوانه
18. المغربي - عزبة المغربي - منوف
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م المسجد وعنوانه
19. الروضة – بئر الحدادين – مدينة موط
مديرية أوقاف أسوان
م المسجد وعنوانه
20. الروضة – العتمور مستجد - المنشية
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف دمياط
م المسجد وعنوانه
1. علام - الكاشف - الزرقا
مديرية أوقاف القليوبية
م المسجد وعنوانه
2. عثمان بن عفان – كفر حمزه - الخانكة
مديرية أوقاف قنا
م المسجد وعنوانه
3. ناصر - بندر قنا
4. التوبة – شارع المعبر – مدينة قنا
5. الشيخ عبد المريد – زليتم – نجع حمادي
6. الرحمن – نجع كيميل – مركز نجع حمادي
7. التقوى- الجبلاو- قنا
8. النور – نجع القاضي – أبو دياب شرق – مركز دشنا
مديرية أوقاف البحيرة
م المسجد وعنوانه
9. الشيخ إبراهيم الصياد – قرية البيضا
10. الجلاء الغربي – الطود – كوم حمادة
مديرية أوقاف سوهاج
م المسجد وعنوانه
11. آل جالس – نجع البرايدة - دار السلام
12. أحمد فراج – نجع البرزية – الخيام – جنوب دار السلام.
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