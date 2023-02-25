اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم

السبت، 25 فبراير 2023 11:16 ص
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم، وقع بين سيارة نصف نقل، وتروسيكل، بالطريق السياحي، امام بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
وكان أصيب 23 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 
واستقبل قسم الطوارئ بمستشفي الفيوم العام 23 مصابا، وتبين أنهم أصيب في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربى، وتم عمل الإسعافات اللازمة للمصابين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق. 
 

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