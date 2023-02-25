إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم بطريق بحيرة قارون بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

أصيب 3 مواطنين، في حادث تصادم ، وقع بين سيارة نصف نقل، وتروسيكل، بالطريق السياحي، امام بحيرة قارون، بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين، الي مستشفي إبشواي المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

وكان أصيب 23 مواطنا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين إلي مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.