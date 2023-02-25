اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أسبانيا: اكتشاف أول إصابة بفيروس ماربورج المميت

السبت، 25 فبراير 2023 02:27 م
أسبانيا: اكتشاف أول إصابة بفيروس ماربورج المميت فيروس ماربورج
أ ش أ

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أعلنت السلطات الاسبانية، اليوم السبت، اكتشاف أول إصابة مشتبه بها بفيروس ماربورج، وهو مرض معد مميت تسبب في عزل أكثر من 200 شخص في غينيا الاستوائية.

وذكرت السلطات - وفقا لراديو مونت كارلو الدولية - أن شخصا يبلغ 34 عاما زار غينيا الاستوائية في الآونة الأخيرة نُقل من مستشفى خاص إلى وحدة عزل بأحد المستشفيات في بلنسية، مضيفة أنه يخضع لفحوصات طبية.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أن معدل الوفيات بسبب الإصابة بفيروس ماربورج يمكن أن يصل إلى 88%، ولا يوجد لقاح أو علاج مضاد للفيروس مصرح به حتى الآن. وأودعت غينيا الاستوائية أكثر من 200 شخص في الحجر الصحي حتى الآن وحدت من حركة المواطنين يوم 13 فبراير في إقليم كي نتيم حيث ظهرت الإصابات لأول مرة بالفيروس الذي يتسبب في حمى نزفية.

 


أسبانيا

فيروس ماربورج

ماربورج

كورونا



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