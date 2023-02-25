أخبار × 24 ساعة.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة "فيديو"

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التضامن فى أسبوع.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة.. فيديو
الزراعة والرى بالشيوخ: نبذل مجهودات من أجل انخفاض الأسعار
التموين تطرح الدواجن المحلية والبرازيلي المجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 30%
وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بحضور 6 وزراء.. صور
الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى
التموين: الدواجن البرازيلي المجمدة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية
وزير الرى يصل مصر بعد زيارة رسمية لدولتى الكونغو وكينيا
100 إمام بوزارة الأوقاف يزورون المتحف القومى للحضارة
الصحة تطلق حملة خدمية تنشيطية للصحة الإنجابية بالمجان فى 26 محافظة
الهجرة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" باسم "جذورنا المصرية"
التعليم العالى: مشروعات بحثية تستجيب لاحتياجات المجتمع فى مجالات الطاقة والمياه
ختام ملتقى تراث الشعوب السادس بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان
التضامن تطلق المؤتمر الإقليمى "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى" الأحد
القوى العاملة للمصريين بالأردن: مصر تحميكم ولكن التزموا بقوانين دولة العمل
"مكافحة الإدمان" والأمم المتحدة يدربان الشباب على خطط مواجهة المخدرات.. صور
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