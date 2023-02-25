اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار × 24 ساعة.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة "فيديو"

السبت، 25 فبراير 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة "فيديو" وزارة التضامن الاجتماعى - أرشيفية

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التضامن فى أسبوع.. تحويل جميع بطاقات "تكافل وكرامة" إلى ميزة.. فيديو

الزراعة والرى بالشيوخ: نبذل مجهودات من أجل انخفاض الأسعار

التموين تطرح الدواجن المحلية والبرازيلي المجمدة بالمجمعات بأسعار مخفضة 30%

وزيرة التضامن تفتتح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية بحضور 6 وزراء.. صور

الصحة: إصدار 3.5 مليون قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الماضى

التموين: الدواجن البرازيلي المجمدة سليمة ومطابقة للمواصفات القياسية

وزير الرى يصل مصر بعد زيارة رسمية لدولتى الكونغو وكينيا

100 إمام بوزارة الأوقاف يزورون المتحف القومى للحضارة

الصحة تطلق حملة خدمية تنشيطية للصحة الإنجابية بالمجان فى 26 محافظة

الهجرة تطلق المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربى" باسم "جذورنا المصرية"

التعليم العالى: مشروعات بحثية تستجيب لاحتياجات المجتمع فى مجالات الطاقة والمياه

ختام ملتقى تراث الشعوب السادس بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان

التضامن تطلق المؤتمر الإقليمى "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعى" الأحد

 


التضامن

القوى العامله

التعليم العالى

التربيه والتعليم

الرى

الاوقاف

الالهجره

الصحه



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