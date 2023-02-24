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4 شروط هامة يجب معرفتها قبل التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022

الجمعة، 24 فبراير 2023 09:30 م
4 شروط هامة يجب معرفتها قبل التقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية دفعة 2022 النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

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حددت النيابة الإدارية 4 شروط هامة يجب توافرها للمتقدمين لمسابقة معاون نيابة إدارية من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022.

1 _ ضرورة أن يكون التقدير التراكمى للمتقدم لمسابقة معاون نيابة إدارية "جيد"

2 _ ألا يزيد عمر المتقدم 30 سنة حتى تاريخ 5 مارس 2023، وهو تاريخ آخر يوم للتسجيل على الموقع الإلكترونى الخاص بالنيابة الإدارية.

3 _ ضرورة توافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة في المتقدم للمسابقة.

4 _ ضرورة اجتياز جميع الاختبارات التي تم تحديدها من قبل المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، واثبات لياقته الصحية بالفحوصات الطبية.

وأعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2022، حيث يتم التسجيل الالكتروني على الموقع الالكتروني www.ap.gov.eg خلال الفترة من 27 فبراير الجاري حتى 5 مارس المقبل.

ويتم ادخال طلبات التقديم بشكل صحيح ودقيق، بالإضافة إلى طباعة وثيقة التعارف كاملة من خلال ذات الموقع، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات المطلوبة.


النيابة الإدارية

دفعة جديدة

معاون نيابة

طرق التسجيل

الموقع الالكترونى



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