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3 حبات طماطم للمستهلك.. نقص حاد فى الخضراوات ببريطانيا بسبب الطقس

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:20 م
3 حبات طماطم للمستهلك.. نقص حاد فى الخضراوات ببريطانيا بسبب الطقس الطماطم
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة إندبندنت إن المزارعين فى بريطانيا يحذرون من غياب بعض السلع الغذائية الرئيسية بسبب ظروف الطقس التى أثرت على المحاصيل.

فى البداية كانت الطماطم، والآن الكراث يمكن أن يكون خارج قائمة الطعام مع تحذير المزاعين من أن إمدادات المحاصيل المزروعة فى بريطانيا قد تنفذ بحلول إبريل المقبل.

وحمل المزارعين مسئولية ذلك على درجات الحرارة المرتفعة ونقص الأمطار، متبوعة بفترة من الطقس البارد، مما أدى إلى ما وصفه المزارعون بأصعب موسم على الإطلاق.

وتوضح إندبندنت أن بعض المحلات التجارية بدأت بالفعل تفرض قيودا على مبيعات الطماطم والفواكه والخضروات أخرى بسبب نقص الواردات.

وقالت وزيرة البيئة البريطانية تيريزا كوفى الخميس، إن المستهلكين البريطانيين ينبغى أن ياكلوا مزيد من اللفت بدلا من الأغذية المستوردة، إلا أن رابطة مزارعة الكراث قالو إن المتسوقين سيضرون للاعتماد على المنتجات المستوردة خلال شهرى مايو ويونيو.

وقامت محلات سوبر ماركت شهيرة فى بريطانيا مثل تيسكو وألدى بالسماح للمستهلكين بالحصول على ثلاث حبات فقط من الطماطم والفلفل والخيار كإجراء احترازى، بينما قيدت متاجر أسدا أيضا الخس والبروكلى والقرنبيط والتوت.. وحددت متاجر موريسون لكل عميل  مقدارين فقط من الطماطم والخيار والخس والفلفل.

ويعتقد تجار التجزئية أن المشكلة نابعة من ضعف الإنتاجية فى أوروبا وشمال أفريقيا، وان الإمدادات ستتحسن خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وحذر مزارعو الخضروات من أن بعض الناس ربما لن يستطيعوا شراء الكراث البريطانى فى يوم القديس ديفيد، ويمكن أن يستخدموا الكراث المستورد فى صنع الأطباق التقليدية.

 

 

 


بريطانيا

نقص الخضروات

المحاصيل الزراعية

اخبار بريطانيا

الطماطم



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