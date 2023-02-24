وحذر كليفرلى - فى كلمة باجتماع مجلس الأمن الدولى، اليوم/الجمعة/ - من أن "هناك حربين عالميتين قد أظهرتا حجم الرعب الذى يمكن أن يحدث".

ورجّح الوزير البريطانى، بشأن ما قد يجرى فى الأزمة الروسية الأوكرانية، أن "مئات الآلاف من البشر قد يقتلون أو يصابون، وقد ترتفع بشدة أزمات النقص في الطعام والوقود".



وشدد الوزير البريطانى على أنه "لهذه الأسباب وأخرى أكثر، فإنه لا يمكن ولا يجب لبوتين أن يفوز فى أوكرانيا".



كما حذّر من أن الأزمة الروسية الأوكرانية "تخاطر بالنظام العالمى نفسه"، كما حث على الانتباه فى الوقت ذاته إلى "التكتيكات التى يمكن أن يتبعها بوتين لإحباط الغرب".