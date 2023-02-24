مصرع 12 شخصا بسبب انهيارات أرضية وسقوط كتل صخرية فى بيرو.. فيديو

فاطمة شوقى

تسبب انهيار أرضى وكتل صخرية كبيرة، في قطع طريق بمنطقة أياكوتشو ببيرو، في مقتل 18 شخصا، وفقا لما أكده وزير الدفاع ماريانو فالكارسل، والمعهد الوطنى للدفاع المدنى Indeci .

وأشار تقرير المعهد الوطنى للدفاع المدنى، إلى أنه لا يزال هناك 20 مفقودًا و27 مصابًا، بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الانهيارات الأرضية دمرت بشكل كامل 496 منزلاً، وألحقت الضرر بـ 1065 منزلًا.

وذكرت صحيفة لابوث الأرجنتينية، أن فريق البحث والإنقاذ في بيرو، يستمر في البحث بالمنطقة، في الوقت الذى تمر به بيرو بالعديد من الانهيارات الأرضية، الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي دمرت العديد من المراكز المأهولة بالسكان في مقاطعة أريكوبيا في كامانا.

ويشير أحدث تقرير صادر عن المعهد الوطني للدفاع المدني إلى أن 13 شخص لقوا حتفهم في منطقة سيكوتشا ، وتوفي أربعة في حادث سيارة في قطاع أوراسكي ، وتم العثور على شخص متوفى في بلدة بامبايليما.

لم يتم التعرف على جميع الضحايا حتى الآن ، ولكن تم تأكيد وفاة ثلاثة أطفال بين الضحايا.

ونتيجة لهذه الانهيارات الأرضية ، أعلنت الحكومة حالة الطوارئ في منطقة ماريانو نيكولاس فالكارسل ، وهي إحدى المناطق التي عانت أكثر من غيرها من عواقب هذه الانهيارات.

كما تأثرت المنشآت الصحية وطرق الاتصال والبنية التحتية التعليمية والخدمات الأساسية والأماكن العامة والبنية التحتية للري.

وفتش المئات من السكان في الوحل عن ممتلكاتهم ، وأوضحوا أنهم شعروا بالانهيار "مثل موجة عملاقة" اندلعت في قمة الجبل وأجبرتهم على الفرار فجأة.

تم بناء العديد من المنازل من مواد مسبقة الصنع ، وهو أمر شائع جدًا في البلدات المخصصة للتعدين غير الرسمي والمبنية على التلال في المنطقة ، لكن الانهيار أثر أيضًا على المنازل المبنية بالطوب.

وأوضحت وزارة الدفاع أنها خصصت 61 طنًا من المساعدات الإنسانية لمواقع مختلفة ، حيث يوجد إجمالي 1،984 شخصًا بلا مأوى.