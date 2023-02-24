قصة تمثال محمد على بالإسكندرية.. 151 سنة فى ميدان المنشية وتصميمه استغرق 3 سنوات

الإسكندرية -أحمد الزغبي

يعد ميدان المنشية من أقدم وأشهر ميادين الإسكندرية، والذي يشتهر اسمه نسبة إلى محمد علي باشا الذي كان صاحب تقرير تصميم منطقة المنشية ضمن التخطيط للمحافظة وكذلك وجود تمثال محمد علي باشا والذي يعود تاريخه إلى 151 سنة وكان يسمى الميدان سابقا بميدان القناصل، وذلك لوجود عدد من قنصليات بعض الدول الأجنبية ويقف تمثال محمد علي باشا على قاعدة رخامية كبيرة وتبين أن الحصان الذي يحمل محمد علي يقف على قدمين فقط وليس أربعة كما نشاهد في بعض التماثيل بالميادين العامة.

وقام المعمارى الإيطالى "مانشيني" بتصميم ميدان المنشية، والذي بدء فى تخطيطه فى عهد محمد على باشا وبعد وفاة محمد علي باشا قرر الخديوي إسماعيل أن يحيي ذكرى جدة فقرر نحت تمثال له وهو فوق حصانه واختار ميدان المنشية والذي كان يطلق عليه في السابق ميدان القناصل وفي مايو 1869م، تمت إحالة مبلغ مالي إلى أحد المصارف بباريس اسم المسيو لوكونت نيودركيك ناظر مدرسة الفنون والصنائع بباريس للصرف على صنع هذا التمثال، وتم تكليف المثال جاكمار بهذا العمل.

وفي عام 1872 م انتهى جاكمار من عمل التمثال في يوليو، وتم عرضه لمدة شهر في شارع الشانزاليزيه بالقرب من قصر الصناعة، وأرسل جاكمار صديقه المعماري امبروازبودري إلى مصر، ليؤكد للحكومة المصرية أن التمثال قد أنجز، وقام بودري بتصميم قاعدة التمثال من الرخام وعلى جانبيها كتفان صغيران من الرخام بينهما وحدة جديدةزخرفية من المعدن على هيئة هلال ونجمة، وقد وصل التمثال إلى الإسكندرية، وفي أغسطس من نفس العام كان التمثال قد وصل إلي مدينة الإسكندرية ،ووضع على القاعدة المخصصة له بميدان المنشية ،والذي وصلت تكلفته في ذلك الوقت الي قرابة 2 مليون فرانك.

ومن جانبة، قال محمد متولى، مدير عام آثار الإسكندرية خلال الندوة، إن التماثيل الموجودة فى الميادين التى عليها الفرسان والملوك والتى يتم تصميمها على قواعد رخامية تدخل على معلومه مهمه وهى أن التمثال الذى يقف على القاعدة الرخامية على قدمية الأربعة فهذا يدل على أن الفارس الذى يعتليه مات على الفراش، أما الحصان الذى يقف على قدمين مختلفين فهو يدل أن الفارس مات متأثرا بجروحه والحصان الذى يقف على قدمين فى الأمام فذلك يدل على أن الفارس مات فى وهو يحارب فى المعركة.

وأضاف محمد متولى لـ"اليوم السابع" أن تمثال محمد على باشا، الذى أنشأه الخديوى إسماعيل يحيى ذكرى جده فى أجمل ميادين الإسكندرية، ميدان المنشية أو ميدان القناصل سابقا يقف على قدمين مختلفين، وذلك رغم أن محمد على باشا مات على فراشه، ولكنه مات متأثرًا بجروحه فى الحروب التى خاضها فى الشرق وأفريقيا.



تمثال محمد علي المنشية



تمثال محمد علي بميدان المنشية



تمثال محمد علي يقف علي قدمين