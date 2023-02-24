علامات وأعراض ارتفاع الكولسترول فى الدم: انظر إلى أصابع يديك وقدميك

إيناس البنا

يمكن أن تسبب مستويات الكولسترول المرتفعة ألمًا في أصابع اليدين والقدمين ، وهو أحد أبرز أعراض البروتين الدهني منخفض الكثافة الذي يسبب ضررًا في الأوعية الدموية والشرايين السليمة التي تحمل الدم من قلبك تغذي أنسجة جسمك.

ولكن إلى جانب الدهون والمواد الأخرى ، يمكن للكوليسترول أن يشكل لويحات على جدران الشرايين ، مما يضر بصحة القلب والأوعية الدموية، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية ، لذلك من المهم التحقق من ذلك في الوقت المناسب.

الكوليسترول مهم لجسمك وصحتك، فهى مادة شمعية تنتقل عبر مجرى الدم تحت الجلد ، مما يشكل حالة تعرف باسم الورم الأصفر، وهي عبارة عن زوائد متكتلة تظهر على القدمين واليدين وتتفاوت في الحجم - يمكن أن تكون صغيرة جدًا أو بحجم حبة العنب.

وفقا لموقع "healthline" تشمل الأعراض الأخرى تغيرات جسدية في الساقين والقدمين مما يؤدي إلى اللون الأبيض أو الأصفر للأظافر والجلد. وفقًا للأطباء ، قد تنمو أظافر قدميك ببطء أو تصبح سميكة أو مشوهة في حالة ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم.



كيف تمنع ارتفاع الكوليسترول؟ على الرغم من عدم وجود علاج للكوليسترول ، إلا أن تغيير نمط الحياة والعلاج في الوقت المناسب يمكن أن يساعد في منع تدهور حالتك.

لمنع ارتفاع الكوليسترول من التراكم في الأوعية الدموية والشرايين ، قد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بما يلي:

ممارسة الرياضة بانتظام

الحفاظ على وزن صحي

قلل من استهلاكك للكحول

ترك التدخين

تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف أو منخفضة الدهون المشبعة والملح والسكريات المضافة (الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات واللحوم الخالية من الدهون)

توقف عن تحمل التوتر