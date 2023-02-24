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طقس سيىء يضرب أمريكا.. وتحذير من فيضانات وعواصف ثلجية فى كاليفورنيا

الجمعة، 24 فبراير 2023 12:08 م
طقس سيىء يضرب أمريكا.. وتحذير من فيضانات وعواصف ثلجية فى كاليفورنيا الطقس السيئ
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية، إن عاصفة قوية تضرب الولايات المتحدة أصابت الطرق بالشلل، وأدت إلى انقطاع الكهرباء عما يقرب من مليون منزل وشركة، وستضرب ولاية كاليفورنيا اليوم، الجمعة، ما أثار تحذيرات من احتمال حدوث فيضانات وعواصف ثلجية.

 

 وحذرت هيئة الأرصاد الوطنية فى الولايات المتحدة، من وقوع عاصفة شتوية باردة وخطيرة حتى يوم السبت. ويمكن أن تسقط ثلوج قد يصل ارتفاعها إلى 1.5 فى بعض الجبال بالقرب من لوس أنجلوس، مما يؤدى إلى ظهور مناطق بيضاء مع هبوب رياح تصل سرعتها إلى 120 كيلومتر فى الساعة وزيادة خطر الانهيارات الثلجية.

 

 وأصدرت هيئة الأرصاد تحذيرات نادرة من عاصفة ثلجية فى المناطق الجبلية بجنوب كاليفورنيا، وحثت السائقين على تجنب الطرق الخطرة.

 

 وقد ضربت العواصف بالفعل الولايات السهلية والمناطق الشمالية من الولايات المتحدة على مدار أيام، وتوقعت هيئة الأرصاد الوطنية مشكلات متواصلة من الثلج والجليد والأمطار المتجمدة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 

 وفى شمال غرب المحيط الهادى، تم إغلاق أكبر مدن ولاية أوريجون تقريبا بعد أن وصل ارتفاع الجليد 30 سنتيمر بشكل غير متوقع. حيث توقفت حركة المرور، وحوصرت السيارات على الطرق السريعة، وقضى البعض الليل فى سيارتهم.

 

 وأدى الطقس إلى انقطاع الكهرباء عن قرابة مليون منزل وشركة فى العديد من الولايات وأغلقت عشرات المدارس. وساهمت ظروف الطقس فى تعطل بالمطارات. حيث تم إلغاء نحو ألفى رحلى وتأجيل 14 ألف عبر أنحاء البلاد، وفقا لموقع تعقب خدمة الطيران Flight Aware.

 


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