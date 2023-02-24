حاكم مصرف لبنان المركزى: احترم القوانين والنظام القضائى

إيمان حنا

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة أنه "بريء من التهم الجديدة"، التي وجهها له المحامي العام الاستئنافي في بيروت وهي "غسل الأموال والاختلاس والإثراء غير المشروع والاحتيال". وفق"النشرة" اللبنانى.

وقال سلامة: "الاتهامات الجديدة ليست لائحة اتهام"، مشددا على أنه "سيلتزم بالإجراءات القضائية بعد هذه الاتهامات".

وأضاف: "أنا أحترم القوانين والنظام القضائي وسألتزم بالإجراءات، وكما تعلمون، فإن المتهم بريء حتى تثبت إدانته من قبل محكمة قانونية".

ويأتي تصريح سلامة بعد أن ادعى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش، على سلامة وشقيقه رجا سلامة ومساعدته ماريان حويك، وكل من يظهره التحقيق بجرائم تبييض أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير.

يذكر أنه فى وقت سابق أفرج القضاء اللبناني عن الممثلة اللبنانية، ستيفاني صليبا، بعد ساعات على توقيفها، خلال ديسمبر العام الماضي، على ذمة التحقيق في شبهات "تبييض أموال وإثراء غير مشروع" ترتبط بحاكم مصرف لبنان سلامة الذي يواجه والمقربين منه تحقيقات محلية ودولية وتدقيق حساباته وشركاته وانشطته المالية، على خلفية الانهيار المالي الذي ضرب لبنان قبل ثلاث سنوات.

والإفراج جاء حينها بإشارة من النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية، غادة عون، بعد استجواب صليبا، حيث تم تركها رهن التحقيق، وذلك بعد ضجة كبيرة أثارتها القضية بكافة تفاصيلها لدى الرأي العام اللبناني، منذ ترك صليبا في المطار ثم توقيفها وصولاً إلى إطلاق سراحها.