جريمة مروعة تهز لبنان.. أب يقل زوجته وطفله

كتبت إيمان حنا

شهد لبنان جريمة مروعة، صباح اليوم، حيث تم العثور على ثلاثة قتلى في بلدة داريا اللبنانية، وأظهرت التحقيقات الأولية أن رب الأسرة أقدم على خنق زوجته وطفله ومن ثم أقدم على الانتحار، ووفق الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكدت التحقيقات أنه عثر صباح اليوم الجمعة، على ثلاث جثث في داريا، الأولى والثانية لامرأة وطفلها داخل منزل في البلدة، والثالثة للزوج خارج المنزل.

وحسب المعلومات الأولية فإن الأب من مواليد عام 1993، أقدم على خنق زوجته وطفله البالغ من العمر ثلاث سنوات، ومن ثم رمى نفسه من على سطح مبنى منزله وتوفي على الفور".

وفور وقوع الحادث حضرت عناصر من الأجهزة الأمنية وباشرت تحقيقاتها لمعرفة ملابسات الجريمة، التي لا تزال غامضة حتى الساعة.